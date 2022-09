Lirik Lagu Atlantis - Seafret Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Dalam media sosial TikTok saat ini sedang ramai penggunanya menggunakan sound music lagu Atlantis milik Seafret.

Seafret merupakan band duo asal Inggris yang memiliki dua personil, yaitu Jack Sedman sebagai vokalis dan Harry Draper sebagai gitaris.

Album studio debut mereka Tell Me It's Real memuncak pada No. 59 di UK Albums Chart. Dan saat ini lagunya yang berjudul Atlantis tengah ramai didengarkan dan dijadikan sound dalam video Tiktok.

Lagu Atlantis ini dirilis pada 2015, melalui channel youtube ‘SeafreatOfficial’, lagu Atlantis ini sudah ditonton lebih dari 49 juta kali tayang d chanel tersebut.

Lagu ini berhasil membuat para pendengarnya merasa sedih meskipun mereka sedang dalam keadaan tidak sedih. Jadi, apa sih makna lirik lagu Atlantis?

Simak lirik lagu Atlantis – Seafret beserta terjemahannya.

We hide our emotions

Kita menyembunyikan emosi kita

Under the surface and tryin’ to pretend

Di bawah permukaan dan mencoba tuk berpura-pura