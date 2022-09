5 Karakter Terkuat di Serial Anime Haikyuu!!

PIKIRAN RAKYAT - Haikyuu!! adalah serial hasil adaptasi dari manga dengan nama yang sama, karya Haruichi Furudate.

Sampai saat ini, serial anime Haikyuu!! telah mencapai 4 season yang diproduksi oleh Production I.G sedangkan manganya telah berakhir pada volume 45.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari CBR, Haikyuu!! berhasil mendapatkan popularitas, baik dalam kategori anime maupun manga.

Serial ini menceritakan para pemain voli berbakat, beberapa lebih kuat dari yang lain.

Sementara beberapa gerakan yang ditampilkan di anime tidak terlalu mencolok atau terlalu kuat seperti yang lain, karakter tertentu jelas membedakan diri mereka sebagai pemain terbaik dalam seri.

Karena banyaknya karakter dalam serial ini, pada artikel kali ini kami merangkum 5 karakter Haikyuu terkuat.

1. Tobio Kageyama

Tobio mendapatkan perhatian karena keterampilannya sebagai seorang setter sejak ia masih di sekolah menengah.

Sayangnya, dia juga memiliki reputasi negatif karena arogansi dan perilaku tiraninya terhadap rekan satu timnya, membuatnya mendapat julukan The King of the Court.