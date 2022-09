Lokasi Konser BTS Yet to Come di Busan Dipindah, Agensi Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - Boyband BTS akan menggelar konser bertajuk Yet to Come dalam rangkaian Busan World Expo 2030 di Gijang-gun, Busan pada 15 Oktober 2022 mendatang.

Rencananya, konser BTS ini akan diramaikan oleh 110.000 penonton dengan tempat utama di Gijang-gun menampung sebanyak 100.000 orang dan area terpisah sebanyak 10.000 orang dengan siaran real-time dari lokasi Busan Port International Passenger Terminal.

Namun, baru-baru ini agensi yang menaungi BTS, HYBE dan Big Hit Music mengumumkan bahwa terdapat pergantian lokasi konser Yet to Come di Busan.

Konser BTS Yet to Come dalam rangka Busan World 2030 tersebut akan diadakan di Stadion Utama Busan Asiad, yang dibangun untuk Asian Games 2002 silam.

“Keputusan kami untuk mengubah lokasi konser dibuat dalam upaya untuk memastikan bahwa fokus tetap pada tujuan utama pertunjukan, yaitu untuk mempromosikan tawaran untuk Busan World Expo 2030,” ucap agensi BTS.

Meskipun tempat konser berubah, agensi mengungkapkan bahwa pihaknya tetap berdedikasi pada visi dan tetap mengadakan acara lain yang berkaitan dengan konser Yet to Come.

“Kami akan mengadakan LIVE PLAY di Terminal Outdoor Parking Lot sehingga penonton yang berkumpul di sana dapat menonton konser secara langsung di layar lebar dan merasakan pertunjukan dari dekat,” ucap agensi BTS dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Weverse.

Selain digelar secara offline di dua lokasi, konser BTS ini nantinya juga akan disiarkan secara online agar semua penggemar di seluruh dunia dapat menikmati pergelaran konser.