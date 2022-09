Pamornya Melejit Lagi, Ariel Tatum Bongkar Kondisi Kehidupan Asmara: Penting Untuk...

PIKIRAN RAKYAT - Ariel Tatum belakangan ini mendapatkan sorotan hangat dari publik.

Hal tersebut ternyata imbas dari aktingnya yang ciamik dalam Film ‘Sayap Sayap Patah’.

Akting Ariel Tatum dalam film tersebut mampu menyihir banyak netizen, bahkan tak sedikit dari mereka semakin terpesona dengan sosok Ariel Tatum.

Belum lama ini, Ariel Tatum membongkar soal prinsip hidup yang selama ini dijalaninya.

“Aku nggak ada, nggak pernah menahan dri atau kayak membuat persyaratan untuk diri sendiri kayak pokoknya gua harus gini-gini,” katanya.

“Aku mencoba untuk berjalan aja dengan kehidupan. Apapun yang meant to be, will be gitu,” kata Ariel Tatum lagi.

Meksi sukses menjadi bintang idaman banyak orang, Ariel Tatum tak pernah menyiksa diri untuk memberi aturan tertentu.

“Aku juga nggak mau bilang pokoknya umur segini gue harus nikah atau gue nggak mau nikah sama sekali, gue mau fokus sama diri sendiri, nggak juga,” ucapnya.