Heboh Syahrini Dikekang Oleh Reino Barack soal Karier, Princess Glamor Ungkap Fakta Mengejutkan

PIKIRAN RAKYAT - Syahrini dikenal sebagai sosok yang sensasional lantaran kerap tampil glamor dan out of the box.

Tak hanya itu, Syahrini juga dikenal sebagai pencetus tren-tren baru di media sosial seperti ‘maju mundur cantik’.

Sayangnya setelah menikah dengan Reino Barack, sang princess seolah menghilang dari dunia hiburan Tanah Air.

Bahkan batang hidungnya di layar kaca televisi pun tak terlihat beberapa tahun belakangan ini, sehingga netizen pun menduga bahwa Syahrini dikekang oleh Reino Barack.

Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Bikin Lelah Mental, Salah Satunya Sering Berkata 'Iya'

“Sekarang tinggalnya di Singapore kebetulan, kalau pulang ke Jakarta,” ujar Syahrini.

Mantan rekan duet Anang Hermansyah itu lantas mematahkan dugaan bahwa dirinya dikekang setelah menikah dengan pengusaha tajir melintir itu.

Syahrini justru mengurangi kegiatannya sebagai seorang selebritis lantaran harus mematuhi suaminya.

“Saya sebagai istri jadi pastinya saya harus melakukan seizin beliau, seizin suami,” ucapnya.