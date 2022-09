Jefri Nichol Minta Maaf, Ternyata Bukan Anak Ferdy Sambo yang Ribut di Klub Malam

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Jefri Nichol memberi klarifikasi terkait komentarnya di unggahan Melanie Subono soal anak Ferdy Sambo.

Jefri Nichol menyebut anak Ferdy Sambo tengah ribut di salah satu klub malam, kejadian itu terjadi satu hari sebelum komentar itu diunggah.

Tak berselang lama, Jefri Nichol membuat penjelasan yang telah dianggap menuduh anak Ferdy Sambo ribut di kelab malam.

Jefri Nichol juga meminta maaf karena komentar yang diunggah olehnya di akun Instagram Melanie Subono.

"Maaf, ternyata orang random teriak teriak sambo di depan club, bukan anaknya," kata Jefri Nichol dalam unggahan Instagram @jefrinichol.

Lebih lanjut, Jefri Nichol kemudian memberi pandangan terkait tersangka pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawathi yang kini tidak ditahan karena memiliki bayi.

"But still, kali terbukti bersalah ya harus jalani hukuman, i did my time so kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? Terus gimana nasib balita balita yang dipenjara sama ibunya?," katanya.

Menurut Jefri Nichol, banyak warga sipil mendapat hukuman penjara saat mempunyai bayi, dan bayi tersebut malah ikut dipenjara.