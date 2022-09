Makna dan Lirik Lagu The 1975 - I'm In Love With You

PIKIRAN RAKYAT - Lagu I'm In Love With You adalah salah satu lagu milik band The 1975. Lagu ini masuk ke dalam album terbaru yaitu 'Being Funny In A Foreign Language'.

Music video lagu ini juga telah rilis di YouTube The 1975 pada tanggal 2 September 2022 dengan jumlah like sebanyak 40 ribu setelah 12 jam penayangan.

Makna Lagu I'm In Love With You:

Lagu ini mengisahkan seorang pria yang sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Namun ntah mengapa kata 'cinta' ini sulit untuk diungkapkan. Terkadang cinta enggan untuk diungkapkan dan lebih memilih dipendam.

Lirik lagu I'm In Love With You :

[Verse 1]

Heartbeat is coming in so strong

Oh, if you don't stop

I'm gonna need a second one