Lirik Lagu Bigger Than Me, Single Terbaru Louis Tomlinson Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Louis Tomlinson merilis lagu terbarunya bertajuk Bigger Than Me pada Kamis, 1 September 2022 kemarin.

Single Bigger Than Me ini merupakan lagu pertamanya semenjak album terakhirnya Walls yang diluncurkan pada 2022.

Bigger Than Me merupakan salah satu lagu yang akan muncul di album terbarunya berjudul Faith in the Future.

Berikut lirik lagu Bigger Than Me beserta terjemahannya.

When somebody told me I would change

(Ketika seseorang bilang aku akan berubah)

I used to hide behind a smile

(Biasanya aku sembunyi di balik senyuman)

When somebody told me I would change

(Ketika seseorang bilang aku akan berubah)

I was afraid, I don't know why

(Aku ketakutan, tak tahu mengapa)