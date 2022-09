Lirik Lagu You’re Mine - Rizky Febian Feat Mahalini Rajasa: Hold My Hand...

PIKIRAN RAKYAT - Rizky Febian merilis lagu hasil kolaborasinya dengan sang kekasih, Mahalini Raharja, pada 1 September 2022 berjudul You're Mine.

Diunggah melalui akun YouTube Rizky Febian, hingga 2 September 2022 pukul 10.09 WIB, lagu You're Mine diputar lebih dari 20.000 kali.

Lagu You're Mine tersebut menceritakan sejoli yang sedang jatuh cinta.

Berikut lirik lagu ‘You’re Mine’ milik Rizky Febian feat Mahalini

Ku tak menyangka akan hadirmu kini

‘Tuk melengkapi kisah indah yang ‘kan terukir

Begitu juga yang kurasakan kini

Hilangkan sepi yang t’lah lama kunanti-nanti

Akankah dirimu untukku?

Akankah diriku untukmu?

Berdua kita ‘kan menyatu

Takdir cinta akan menuntun

I just wanna you be mine

Just to be the one

You're mine, oh

Hold my hand until I close my eyes