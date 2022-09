Teddy Adhitya Rilis Single Pembuka untuk Mini Almbumnya: Stay The Same, Berikut Liriknya

PIKIRAN RAKYAT – Menengok kembali perjalanan penyanyi solois tanah air Teddy Adhitya, pada tahun 2017 dirinya telah merilis album Nothing is Real. Kemudian pada tahun 2019 merilis album kedua dengan Question Mark.

Hingga di satu tahun belakang yaitu 2021 dia merilis single trilogy. Dengan single pertama Langit Favorit, kedua dengan Semestinya, dan terakhir dengan Masa Depan. Kini Teddy Adhitya kembali bocorkan akan kembali rilis mini album bertajuk “Ocean”.

Stay The Same menjadi lagu pembuka dari mini almbunya yang akan segara rilis. Yuk simak lirik lengkapnya!

Stay The Same – Teddy Adhitya

My life is a mess

And I just sit around and doing nothing

Staring at the corner of my wall

Will I get through? I doubt it