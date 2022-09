5 Rekomendasi Lagu Green Day Terbaik Sepanjang Masa, Termasuk Wake Me Up When September Ends

PIKIRAN RAKYAT – Green Day band punk rock asal Amerika yang dibentuk pada 1986 di Bakeley, California ini berhasil menjadi trending di media sosial Twitter.

Band yang beranggotakan tujuh personil ini, pada Kamis, 1 September 2022 lagunya yang berjudul ‘Wake Me Up When September Ends’ menjadi pembicaraan warganet di Twitter karena sekarang sudah memasuki bulan September.

Selain lagu Wake Me Up When September Ends, Green Day mempunyai lagu-lagu yang tak kalah enak dan mempunyai makna yang dalam, serta cocok untuk menemani akhir pekan!

Simak lagu-lagu berikut ini.

1. Last Night On Earth

Lagu Last Night On Earth yang berada pada album 21st Century Breakdown, dirilis pada 2009 ini merupakan lagu cinta yang ditulis oleh Billie Joe Armstrong untuk istrinya. Judul lagu ini menceritakan malam dengan cahaya bulan dianggap sebagai ketenangan hati yang digunakan untuk mewakili cinta sepanjang sejarah.

Baca Juga: Kontestasi Pemilu 2024 Makin Ramai, La Nyalla Dijagokan Relawan Ngalam Itajes untuk Maju Jadi Presiden

2. Basket Case

Lagu Basket Case dirilis pada 1994 yang berada pada album Dookie merupakan salah satu lagu terbaik sepanjang masa milik Green Day. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa kehidupannya terlalu melodramatis atau terlalu kebanyakan drama. Dia merasa dirinya paranoid atau bahkan mabuk, akhirnya dia pergi ke psikiater. Namun, psikiater bilang dirinya kurang bercinta.

3. Boulevard of Broken Dreams