Lirik Lagu Onna no ko ni Naritai - Mafumafu yang Viral

- Onna no ko ni Naritai adalah lagu berbahasa Jepang yang dibawakan penyanyi sekaligus Youtuber asal Jepang, Mafumafu

Onna no ko ni Naritai merupakan lagu yang viral karena Mafumafu berhasil menjiwai arti dari judul tersebut. Dalam bahasa Indonesia, Onna no ko ni Naritai artinya 'Aku Ingin Menjadi Seorang Perempuan'.

Onna no ko ni Naritai cukup banyak diperbincangkan oleh para penikmat musik yang menyukai suaranya dan terkejut saat mengetahui yang menyanyikannya adalah seorang pria.

Berikut lirik sekaligus terjemahan 'Onna no ko ni Naritai' Mafumafu

Nee onna no ko ni naritai(Hei, aku ingin menjadi wanita)Onegai ii desu ka?(Aku mohon, boleh kan?)

Chokoreeto no mori wo kuguru

(Melalui hutan yang dipenuhi coklat)

Orenji kabocha no basha ni

(Dan menaiki labu berwarna oranye)

Noserarete tsurerarete

(Aku dibawa dan juga diarahkan)

Miruku iro no oshiro

(Ke istana berwarna putih susu)

Minna kitto akogareteiru

(Kuyakin semua orang pasti mengagumi)

Douwa no naka no hiroin

(Pemeran utama wanita dalam dongeng)

Itsuka mita yume ni mita

(Di dalam mimpi yang pernah kulihat)

Garasu no hai hiiru

(Aku menginginkan sepasang sepatu kaca)

Naisho no kimochi honto no kimochi

(Perasaan rahasia, perasaan sebenarnya)

Chotto hanashichaou

(Biarkan aku mengungkapkannya kepadamu)

Wan tsuu surii mahou wo kakete

(1, 2, 3! Dengan mengeluarkan sihir)

Atarashii boku ni naritai no desu onegai!

(Aku ingin menjadi pribadi yang baru, aku mohon)

Yappari boku mo kawaiku naritai na

(Pada akhirnya aku juga ingin menjadi cantik)

Ano ko mitaku kawaiku naritai na

(Aku ingin menjadi cantik seperti wanita itu)

Furiru doresu wo meshimase

(Dengan berbalut gaun yang berenda)

Sekai de hitori no shinderera

(Akulah cinderella sebenarnya di dunia ini)

Chicchana yuuki to okkina hajimete

(Dengan sedikit keberanian, permulaan yang besar)

Kitto kowaku natte furuechau kedo

(Meski pun aku akan gemetar dengan ketakutan)

Onna no ko ni naritai!

(Aku ingin menjadi wanita)

Onegai ii desu ka?

(Aku mohon, boleh kan?)

Kawaiku natte ii desu ka?

(Bolehkah aku menjadi cantik?)

Otona ni naredo sagaranai

(Meski pun dengan menjadi dewasa)

Okashi na koe no toon to

(Suara anehku tak pernah menjadi berat)

Nani shitemo nani shitemo

(Dan apa pun yang coba kulakukan)

Umaku ikanai kyou da

("Hari ini" tak berjalan dengan lancar)