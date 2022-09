PIKIRAN RAKYAT – DAY6 Even of Day (EOD) telah merilis Music Video (MV) dengan judul ‘Darling on The Beach’ pada 30 Agustus 2022.

DAY6 Even of Day adalah sub unit dari band DAY6 yang beranggotakan Young K, Wonpil, dan Dowoon. Lagu ‘Darling on The Beach’ merupakan hadiah musim panas dari JYP Entertainment untuk Myday (sebutan fans DAY6).

Lagu yang ditulis oleh Young K ini dirilis saat semua anggota sedang menjalani wajib militer.

Namun, pengerjaan lagu dan MV tersebut sudah dilakukan sebelum mereka berangkat wajib militer.

Lirik Lagu DAY6 Even of Day ‘Darling on The Beach’

Ooh-ooh-ooh

Banjjagineun pado pureun baegyeongui meotjin pisache