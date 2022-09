Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day, Trending di Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Wake Me Up When September Ends merupakan lagu yang dibawakan oleh band asal Amerika Serikat, Green Day.

Wake Me Up When September Ends masuk ke jajaran trending Twitter pagi tadi di hari pertama bulan September.

Lagu yang dirilis pada 2004 itu memang ramai dibicarakan setiap memasuki bulan September tiap tahunnya. Ini karena makna yang terkandung dalam lirik tersebut cukup mendalam.

Pencipta lagu Wake Me Up When September Ends sekaligus vokalis dari Green Day yaitu Billie Joe Armstrong mengatakan bahwa lirik yang digunakan untuk mengenang mendiang sang ayah.

Ayahnya meninggal ketika usia Billie Joe Armstrong baru menginjak 10 tahun. Menurutnya sang ayah sangat berjasa dalam mengajarinya untuk bermusik.

Berikut ini adalah lirik lagu Wake Me Up When September Ends dari Greenday.

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my fathers come to pass

Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends