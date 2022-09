Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends dari Green Day, Lengkap dengan Terjemahan

PIKIRAN RAKYAT – Lagu dari band Green Day yang berjudul Wake Me Up When September Ends merupakan salah satu lagu hits mereka.

Lagu tersebut ditulis sang vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong.

Kembali viral, lagu tersebut sempat menduduki trending Twitter karena ikonik ketika bulan September tiba.

Berikut lirik dan terjemahan lagu berjudul Wake Me Up When September Ends.

Baca Juga: Se-Indonesia Kena Prank, Simak Daftar Harga BBM per 1 September yang Malah Turun

Lirik dan Terjemahan :

Summer has come and passed

Musim panas datang dan pergi

The innocent can never last

Anak kecil tak pernah bisa bertahan

Wake me up when September ends

Bangunkan aku saat September berakhir

Like my father's come to pass

Seolah ayahku baru datang

Seven years has gone so fast

Tujuh tahun tlah berlalu begitu cepat

Wake me up when September ends

Bangunkan aku saat September berakhir

Baca Juga: Sudah Tembus Lebih dari 1 Juta Pendaftar, Begini Syarat dan Cara Daftar Program Subsidi Tepat MyPertamina