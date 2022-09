Bikin Haru! Begini Cerita di Balik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day

PIKIRAN RAKYAT – Pesan yang terkandung dalam sebuah lagu biasanya merupakan representasi dari pemikiran atau perasaan pencipta lagu.

Pencipta lagu juga bisa memberikan pesan terhadap lagu yang ia ciptakan, pesan ini bisa berupa ungkapan-ungkapan dari perasaan sedih, senang, marah juga bisa memberikan pendapat seperti pujian atau bahkan kritik akan suatu hal.

Salah satunya lagu yang diciptakan oleh vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong, berjudul Wake Me Up When September Ends.

Lagu itu merupakan pengungkapan rasa sedih atas kematian ayahnya yang meninggal karena kanker pada 1 September 1982.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Song Facts pada 1 September 2022, pada pemakaman ayahnya, Billie menangis berlari pulang dan mengunci diri di kamarnya. Ketika ibunya tiba di rumah dan mengetuk pintu kamar Billie, dia hanya berkata, “Wake me up when September ends (Bangunkan aku ketika September berakhir)," sebut Billie.

Ada cerita di balik setiap penggalan lirik lagu tersebut. Pada baris "Seven years has gone so fast” misalnya, adalah referensi tentang bagaimana band Sweet Children milik Billie Joe Armstrong dan Mike Dirnt (yang akan berubah menjadi Green Day), dibentuk tujuh tahun setelah ayah Armstrong meninggal.

Pada lirik “20 years has gone so fast” mewakili waktu dari kematian ayahnya hingga saat menulis lagu tersebut.

Lagu ini awalnya dijadwalkan untuk album kompilasi Green Day 2002 Shenanigans, tetapi Billie Joe tidak merasa bahwa dia dalam keadaan baik secara emosional untuk merekamnya, jadi lagu itu ditahan dan digunakan di American Idiot.

