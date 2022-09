Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Wake Me Up When September Ends merupakan salah satu lagu dari Green Day, band punk rock asal Amerika Serikat.

Setiap tanggal 1 September, lagu ini kerap ramai dibicarakan dan diputar. Perbincangan hangat soal lagu ini juga terjadi di media sosial Twitter pada hari ini, 1 September 2022.

Lagu ini dirilis pada tahun 2004 dan telah mendapatkan 3 penghargaan sekaligus yaitu MuchMusic Video Award untuk Video Grup Internasional Terbaik, Nickelodeon Kids' Choice Award untuk Lagu Favorit, dan MTV Australia Award untuk Best Group.

Semua penghargaan tersebut diraih pada tahun 2006 tepat 2 tahun setelah perilisan lagu tersebut.

Berikut ini adalah lirik Lagu Wake Me Up When September Ends lengkap dengan terjemahannya.

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my fathers come to pass

Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

As my memory rests

But never forgets what I lost

Wake me up when September ends