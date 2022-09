Cerita di Balik Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day, Terungkap Peristiwa Tragis

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu lagu yang populer dalam album American Idiots milik Green Day adalah Wake Me Up When September Ends.

Lagu Wake Me Up When September Ends ditulis oleh vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong, sebagai ode untuk mendiang ayahnya.

Lagu tersebut sukses sebagai menduduki puncak tangga lagu global sebagai single pada masanya.

Lagu tersebut juga telah digunakan dalam banyak hal, termasuk sebagai bagian advokasi dalam gerakan anti-perang dan sebagai penghormatan kepada para penyintas Badai Katrina.

Arti di Balik Lirik

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari American Song Writer pada 1 September 2022, Billie Joe Armstrong menulis lirik lagu ini setelah kematian ayahnya pada 10 September 1982.

Saat pemakaman, Armstrong menangis, berlari pulang, dan mengunci diri di kamarnya.

Ketika ibunya tiba di rumah dan mengetuk pintu kamarnya, dia hanya berkata, "Wake Me Up When September Ends," sebut Armstrong.

Berikut adalah arti di balik setiap penggalan lirik lagu Wake Me Up When September Ends