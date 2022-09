Drakor If You Wish Upon Me Wajib Ditonton, Ini Nilai Kehidupan yang Bisa Dipetik

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu drama Korea berjudul If You Wish Upon Me merupakan salah satu drakor yang banyak jadi referensi untuk ditonton.

Drama Korea If You Wish Upon Me ini dibintangi oleh Ji Chang Wook.

Ada banyak pelajaran hidup dari drama tersebut. Makna bahwa kebahagiaan adalah hal yang sederhana, khususnya mereka yang sudah di akhir hayat.

Bagi yang belum menonton If You Wish Upon Me, berikut pelajaran berharga dari drama tersebut.

1. Diangkat dari Kisah Spiritual di Belanda

Kisah ini diangkat dari kisah tentang

perawatan kesehatan yaitu perawatan paliatif yang fokus ditujukan bagi pasien yang mengalami sakit parah.

Selain itu pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual mereka di akhir hidup mereka.

Perawatan ini dilakukan untuk menciptakan kenyamanan serta kualitas hidup. Salah satunya dengan cara mengurangi rasa sakit serta penderitaan.