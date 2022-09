Jadwal We All Are One K-Pop Concert di Jakarta, Catat Tanggalnya!

PIKIRAN RAKYAT - Acara Let’s Love Indonesia - We All Are One K-Pop Concert akan diselenggarakan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta, selama tiga hari pada tanggal 10, 11, dan 12 November 2022.

Pihak Red Angel Korea sebagai penyelenggara sudah merilis daftar bintang tamu yang akan tampil sejak Juli lalu.

Sejauh ini, nama-nama seperti CIX, NMIXX, ASTRO, SF9, dan Chen EXO yang dikonfirmasi akan datang ke Jakarta.

Sejak tanggal 28 Agustus 2022, video sambutan dari para bintang tamu yang menyapa penggemar mereka di Indonesia sudah mulai dirilis oleh pihak Red Angel Korea melalui akun Twitter resmi mereka @redangelkorea.

Dalam video sambutan mereka, CIX, ASTRO, dan NMIXX sama-sama berkata bahwa mereka juga turut mendukung kegiatan G20 di Indonesia.

“Kamu bisa menyelamatkan 1 nyawa hanya dengan menonton konser K-Pop. Jangan lupa bahwa penghasilan Let’s Love Concert akan diberikan ke teman yang membutuhkan di seluruh dunia untuk pengobatan dan edukasi gratis,” tutur CIX, ASTRO, dan NMIXX di video mereka yang diunggah akun Twitter @redangelkorea pada 28 Agustus 2022.

Seperti idola K-Pop pada umumnya, mereka juga menyapa penggemar dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

“Sampai Jumpa, Indonesia!” kata CIX, ASTRO, dan NMIXX sebagai penutup video sambutan mereka.

