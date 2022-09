Cerita Pemain Utama Drama Korea Little Women Bangun Chemistry: Kami Semua...

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Selatan Kim Go Eun, Park Ji Hu, dan Nam Ji Hyun berbagi cerita soal peran mereka sebagai saudara di drama Korea berjudul Little Women.

Para pemeran utama wanita dari drama tvN yang akan tayang 3 September 2022 itu menunjukkan chemistry mereka, baik di dalam maupun di luar kamera.

Little Women merupakan drama baru tentang tiga saudara perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan. Mereka sangat dekat dan penuh kasih sayang.

Ketiga saudara itu harus menghadapi keluarga paling kaya dan berkuasa di Korea Selatan setelah menemukan uang 70 juta won.

Baca Juga: Profil Kuat Ma'ruf yang Diduga Jadi Selingkuhan Putri Candrawathi

Kim Go Eun akan berperan sebagai kakak perempuan tertua yang bernama Oh In Joo. Ia adalah seorang akuntan biasa. Secara tak terduga dirinya terlibat dalam hilangnya dana gelap 70 juta won.

Kim Go Eun mengungkap bagaimana chemistry yang tercipta dengan dua lawan mainnya.

“Ketika kami semua berkumpul untuk pertama kalinya pada pembacaan naskah, kami benar-benar merasa seperti saudara perempuan, sehingga saya bahkan bertanya-tanya, ‘Apakah kita bertemu di tempat lain sebelumnya?’” ucap Kim Go Eun.

Drama Little Women ini merupakan drama pertama yang mempertemukan para bintang dari drama Korea dengan rating tinggi, seperti Kim Go Eun yang baru bertemu dua saudara perempuannya itu.