Catat! 5 Rekomendasi Drama Korea yang Tayang September 2022 /

PIKIRAN RAKYAT – Pergantian bulan bagi pecinta drama Korea mungkin adalah tanda untuk berpisah dengan drakor kesayangan yang sudah menayangkan episode terakhir.

Namun, bulan baru juga menjadi tanda untuk menyambut judul-judul drama baru. Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar drama Korea yang akan menyapamu di bulan September.

1. Little Women

Little Women telah menyita perhatian bahkan sebelum menayangkan episode pertama. Hal ini lantaran line up tokoh yang dinilai menjanjikan. Adapun drama ini akan dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hoo.

Ketiganya akan beradu akting sebagai saudara kandung. Mereka diceritakan tumbuh dalam lingkungan miskin. Hingga pada suatu masa, mereka menemukan uang 70 miliar won yang secara kontan mengubah garis hidup mereka.

Drama asal tvN ini akan memulai penayangan perdana pada 3 September 2022.

2. The Law Cafe

Adapun keduanya akan memulai kisah pada 5 September 2022 mendatang.

3. Blind