4 Lagu tentang Bulan September: Green Day hingga Daughtry

PIKIRAN RAKYAT - Tahun 2022 telah memasuki bulan September. Tidak sedikit orang yang merasa memiliki ikatan emosional dengan bulan September.

Entah itu kenangan indah, buruk, kocak, ataupun kenangan-kenangan lainnya.

Asosiasi bulan September sebagai bulan yang menyedihkan juga dibuktikan dengan beberapa lagu yang isinya kurang lebih menjelaskan pengalaman para penyanyinya terkait bulan September.

Berikut lagu tentang bulan September dari Green Day hingga Daughtry:

1. Wake Me Up When September Ends - Green Day

Lagu populer yang dirilis tahun 2005 ini merupakan salah satu hit yang dimiliki oleh Green Day. Sempat menempati posisi keenam pada Billboard Top 100, lagu ini menceritakan tentang ayah dari gitaris sekaligus vokalis Green Day Billie Joe Armstrong.

Ayah dari Billie meninggal karena kanker pada September tahun 1982, ketika Billie baru berusia 10 tahun.