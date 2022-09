6 Drama Korea Series yang Bakalan Siap Nemenin Kamu di September ini

PIKIRAN RAKYAT - Bulan September diramaikan dengan 15 drama Korea terbaru yang dibintangi pemain kenamaan Korea. Sebut saja Park Min Young, Lee Seung Gi, dan Kim Go Eun.

Drama Korea terbaru yang akan tayang di bulan September 2022 juga dihiasi dengan wajah deretan idol KPop.

Dijamin para penggemar tidak akan kehabisan tontonan drama Korea terbaru sepanjang bulan September. Penasaran jadwal tayangnya?

Berikut 15 drama Korea terbaru yang tayang September 2022 dan sinopsisnya:

Baca Juga: Sekda DKI: Kami Ikuti Prosedur Kemendagri Terkait Pemberhentian Anies-Riza

1. Little Women

Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hu

Jadwal tayang: 3 September 2022

Little Women menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan penayangannya karena menampilkan Kim Go Eun (Yumi's Cells) sebagai anak sulung, Nam Ji Hyun (The Witch's Diner) si anak tengah, dan si bungsu Park Ji Hu (All Of Us Are Dead).

Kakak beradik ini dihadapkan pada sebuah kasus yang membuat mereka bertarung melawan keluarga kaya raya dan paling berpengaruh di Korea Selatan.