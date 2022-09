Suka Drakor? Simak Top 5 Drama Korea di Agustus yang Harus Kamu Tonton!

PIKIRAN RAKYAT - Banyak drama Korea yang dimainkan dengan aktor aktris papan atas yang rilis di bulan Agustus. Berikut merupakan 5 list drama Korea populer yang dapat kamu tonton di kala sedang bosan.

1. Today’s Webtoon

Today’s Webtoon merupakan drama Korea remake dari series populer Jepang yang berjudul “Sleepeeer Hit!”.

Drama ini berlatar belakang industri webtoon Korea yang sangat kompetitif.

On Ma Eum yang diperankan oleh Kim Sejeong merupakan mantan atlet judo yang bergabung sebagai karyawan baru di departemen editorial webtoon Neon dan berjuang untuk menjadi editor sejati.

Goo Joon Young yang merupakan rekan kerja On Ma Eum diperankan oleh Nam Yoon Su. Pemeran lainnya yaitu Seok Ji Hyung yang berperan sebagai Choi Daniel, mentor dan wakil editor andal On Ma Eum

2. If You Wish Upon Me

Yoon Gyeo Re yang diperankan oleh Ji Chang Wook merupakan seorang pria yang memiliki kehidupan yang sulit dan penuh perjuangan.