Begini Chemistry para Pemain Little Women, Kim Go Eun: Benar-Benar seperti Saudara Perempuan

PIKIRAN RAKYAT - Para pemeran utama wanita dari drama tvN mendatang Little Women menunjukkan chemistry mereka baik saat syuting maupun di luar kamera.

Little Women adalah drama baru tentang tiga saudara perempuan dengan ikatan dekat yang tumbuh dalam kemiskinan. Ketika mereka terjerumus pada masalah besar, mereka terlempar ke dunia baru, dan akhirnya berhadapan dengan keluarga terkaya di negara ini.

Drama ini dikabarkan akan menjadi drama yang ditunggu-tunggu semenjak poster drama ini resmi rilis, karena dilihat dari para pemain yang aktingnya tidak diragukan lagi.

Kim Go Eun yang terkenal karena aktingnya di drama Goblin, akan berperan sebagai kakak perempuan tertua yang bernama Oh In Joo, seorang akuntan biasa yang secara tak terduga menemukan dirinya terlibat dalam hilangnya dana gelap 70 miliar won.

Dikutip melalui Soompi.com, Kim Go Eun mengungkapkan chemistry yang dibangun dengan dua lawan mainnya.

“Ketika kami semua berkumpul untuk pertama kalinya pada pembacaan naskah, kami benar-benar merasa seperti saudara perempuan, sehingga saya bahkan bertanya-tanya, 'Apakah kita bertemu di tempat lain sebelumnya?' [Karena semua orang begitu hebat,] saya berpikir, 'Satu-satunya yang tersisa adalah saya melakukan pekerjaan dengan baik',” katanya.

Sedangkan, Nam Ji Hyun akan membintangi drama Little Women sebagai saudara perempuan tengah yang bernama Oh In Kyung, seorang reporter berita yang bersemangat yang terjun ke medan berbahaya untuk memecahkan misteri dari masa lalu.

“Ada saat ketika kami berpose untuk foto keluarga bersama, dan saya ingat terkejut ketika saya melihat hasilnya nanti, karena saya pikir kami mirip satu sama lain . Meskipun kami bertiga terlihat seperti orang yang sangat berbeda, kami benar-benar cocok dalam banyak hal. Kami semua sangat perhatian satu sama lain, berpikir tentang berbagai hal, dan bekerja keras,” kata Nam Ji Hyun dikutip melalui Soompi.com, pada 31 Agustus 2022