Spider-Man No Way Home: Extended Tayang di Bioskop, Indonesia Jadi Negara Pertama

PIKIRAN RAKYAT – Spider-Man No Way Home sukses menjadi film terlaris pada tahun 2021 lalu.

Bagaimana tidak? Setelah sekian lama akhirnya penggemar bisa menyaksikan 3 Spider-Man dalam satu scene.

Selain itu, musuh-musuh dari berbagai semesta pun berkumpul menjadi satu.

Akhirnya, Sony Pictures Entertainment menayangkan kembali Spider-Man No Way Home: Extended di bioskop pada 31 Agustus 2022, dan sudah bisa melakukan pemesanan tiket dari sekarang melalui TIX ID dan M-TIX.

Dari 34 negara yang menayangkan film ini, Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan penayangan. Kemudian, disusul oleh Australia pada 1 September 2022, dan UK pada 2 September 2022.

Sementara negara terakhir yang menayangkan film ini adalah Korea Selatan pada 6 Oktober 2022.

Spider-Man No Way Home: Extended adalah versi Spider-Man No Way Home yang diperpanjang dengan adegan tambahan sekitar 11 menit.

Sudah dibocorkan beberapa waktu yang lalu, bahwa versi ini akan menampilkan banyak plot menarik di balik cerita Spider-Man di berbagai semesta.