Album Baru Louis Tomlinson Siap Gebrak Dunia Musik! Catat Tanggal Rilisnya

PIKIRAN RAKYAT – Louis Tomlinson kembali membuat para penggemarnya heboh. Usai mengadakan konser di tanah air pada Juli 2022 lalu, kini dia kembali menghebohkan jagat media sosial.

Setelah sukses membuat single pertamanya yang berjudul Just Hold On menempati posisi ke-2 pada daftar lagu di Inggris tahun 2016, Louis akhirnya akan kembali merilis karya baru yang berjudul Bigger Than Me.

Bigger Than Me menjadi single pertama dari album Faith In The Future, yang dirilis pada 1 September 2022.

Sementara untuk album Faith In The Future akan rilis pada 11 November 2022.

“Saya sangat senang akhirnya bisa memberi tahu kalian bahwa album baru saya Faith In The Future akan keluar pada 11 November. Setelah hidup dengan album ini selama beberapa saat, saya tidak sabar menunggu kalian semua untuk mendengarkannya. Terima kasih telah mengizinkan saya membuat musik yang ingin saya buat,” kata Louis melalui akun Twitter @Louis_Tomlinson.

Cuitan Louis ini membuat penggemarnya heboh tidak karuan, setelah sekian lama akhirnya Louis kembali merilis album baru.

Setelah itu, dia kembali mengunggah cuplikan single barunya, Bigger Than Me, dari album Faith In The Future.

“Bigger Than Me. Besok. Ini untuk kalian semua,” katanya.