Lirik Lagu Cookie – New Jeans dan Terjemahan Indonesia: Lagu yang Sempat Menimbulkan Kontroversi

PIKIRAN RAKYAT – Girlgroup baru besutan Ador x HYBE, New Jeans yang baru saja debut secara resmi pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu merilis debut mini album mereka yang berjudul New Jeans.

Salah satu lagu pada album tersebut yang berjudul Cookie, sempat menimbulkan kontroversi, karena diduga memiliki arti dengan konotasi seksual, padahal semua anggotanya masih di bawah umur.

Namun agensi segera membantah bahwa arti dari lagu tersebut tidak berbau seksual sama sekali.

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum lirik beserta terjemahan Bahasa Indonesia:

Cookie-New Jeans

Naega mandeun kuki

Neoreul wihae guweotji

But you know that it ain't for free, yeah

Naega mandeun kuki