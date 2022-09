ARMY Ramaikan Tagar JUNGKOOKDAY Menyambut Hari Ulang Tahun Maknae BTS, Simak Profil dan Perjalanan Kariernya

PIKIRAN RAKYAT - Pada 31 Agustus 2022 pukul 10.36 WIB ARMY (sebutan penggemar BTS) meramaikan sosial media Twitter dengan #JUNGKOOKDAY. Hastag tersebut menduduki peringkat satu di Twitter dengan jumlah tweets sebanyak 499.027.

ARMY antusias menaikan tagar #JUNGKOOKDAY, berikut beberapa ucapan penggemar merayakan hari ulang tahun Jungkook di platform Twitter:

"HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK Semoga kamu bahagia, tak terasa kamu tumbuh dengan cepat walaupun tetap bayi bagiku our maknae has grown up, army loves you," tulis akun @jkpurpleubts

"HAPPY BIRTHDAY MY LOVE. Do'a baikku menyertaimu kak jungkook," tulis akun @chimookyta.

Member termuda boy grup BTS ini memiliki nama lengkap Jeon Jeong guk (전정국). Idol Korea ini kerap disapa dengan panggilan Jungkook.

Jungkook lahir di Mandeok-dong, Busan, Korean Selatan pada 1 September 1997. Di tahun ini, Jungkook memasuki usia 25 tahun perhitungan umur internasional. Sedangkan perhitungan umur Korea, Jungkook berumur 26 tahun.

Jungkook memulai karirnya di usia muda, ia pernah mengikuti program audisi terbesar di Korea Selatan. Program pencarian bakat yang pernah diikuti yaitu Superstar K, namun Jungkook tereliminasi.

Sejak saat itu Jungkook memutuskan untuk bergabung dengan agensi yang menaunginya, Hybe Corporation (dulu dikenal sebagai Big Hit Entertainment).