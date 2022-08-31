Lirik lagu Talk That Talk - TWICE, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Hani Febriani
- 31 Agustus 2022, 20:57 WIB
TWICE - Talk That Talk.
TWICE - Talk That Talk. /YouTube/TWICE

PIKIRAN RAKYAT - Grup girl TWICE comeback melalui lagu baru berjudul Talk that Talk.

Lagu ini merupakan salah satu dalam album TWICE bertajuk Between 1 and 2, Talk that Talk telah tayang pada 26 Agustus 2022.

Video musik ini telah ditonton lebih dari 48 juta penonton dan menduduki posisi keempat di YouTube.

Lirik lagu Talk that Talk - TWICE

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[Verse 1: Nayeon, Tzuyu, Mina & Momo]

Nal boneun eyes, ssik unneun lips

Mame deulji, I like it (Oh, yeah)

Ne A to Z kkwae dalkomhae (That's right)

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Editor: Hani Febriani

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