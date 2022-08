Perjalanan Karir Berakting YoonA SNSD, Pernah Menang Nominasi Artis Terbaik hingga Debut Jadi Tokoh Utama

PIKIRAN RAKYAT – Lim Yoon Ah atau yang sering disebut dengan YoonA Girls Generation, terpantau tahun 2022 ini memiliki jadwal yang sangat padat.

YoonA lahir pada 30 Mei 1990. Ia debut pada tahun 2007 sebagai anggota idol grup Girls Generation atau biasa disebut juga SNSD dengan single “Into the New World” dan sudah malang melintang di dunia hiburan selama 15 tahun lamanya.

Karir YoonA pun terus melejit, tak hanya menjadi idol grup, Ia juga kini bermain akting dan telah memerankan berbagai drama.

Debut Akting

Tidak hanya sebagai penyanyi idola saja, YoonA juga terjun ke dunia akting di tahun yang sama dengan ia debut dengan anggota SNSD pada tahun 2007. Debut aktris pertamanya adalah di drama “9 Ends, 2 Out” sebagai Shin Joo Young.

Perannya dalam drama “You are My Destiny” pada tahun 2009 berhasil mengangkat Namanya di dunia seni peran dengan mendapatkan penghargaan Best New Actress dalam acara penghargaan 45th Baeksang Art Awards.

Meskipun ia sibuk sebagai anggota SNSD dan sebagai aktris, tapi dia tidak melupakan pendidikannya. YoonA lulus dari Universitas Dongguk jurusan Teater dan Musik pada tahun 2015.

Pencapaian dalam Dunia Perfilman