Lirik Lagu YUKON Interlude dari Joji, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Joji kembali lagi dengan lagu yang baru setelah kesuksesan Glimpse of Us.

Penyanyi yang bernama asli George Kusunoki Miller ini mengeluarkan lagu YUKON (Interlude) pada 26 Agustus 2022.

Lagu ini akan muncul di album SMITHEREENS yang rencananya dirilis pada 4 November 2022.

YUKON (Interlude) yang berdurasi sekitar dua menit ditulis Joji dan diproduksi oleh dirinya bersama Isaac Sleator.

Berikut lirik lagu YUKON (Interlude), lengkap dengan terjemahannya.

[Intro]

And my eyes get low in that all-white truck, I can barely see shit

And my eyes get low in that all-white truck, I can barely see