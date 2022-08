Sinopsis Drakor Little Women Diperankan oleh Kim Go Eun hingga Pemeran Joo Dan Tae

PIKIRAN RAKYAT - Little Women, drama Korea terbaru yang akan rilis awal September ini akan dibintangi sederet aktor dan aktris top Korea.

Aktor dan aktris Korea yang akan bermain di drakor ini ada Kim Go-eun sebagai Oh In-joo, Nam Jihyun sebagai Oh In-kyung, dan Park Jihoo sebagai Oh In-hye.

Ketiga aktris ini akan memainkan peran utama sebagai tiga bersaudara.

Selanjutnya, aktor Wi Ha-joon, Kang Hoon, dan Uhm Ki Joon pemeran Joo Dan Tae dalam drama Penthouse juga akan turut memainkan peran dalam drakor Little Women ini.

Selain itu, aktris senior Uhm Jiwon juga akan ikut serta memainkan peran di drama ini.

Little Women akan rilis pada 3 September 2022 menggantikan drama Alchemy of Souls yang baru saja mengakhiri season pertamanya.

Drama Little Women ini digarap oleh Penulis The Handmaiden Jung Seo-kyoung dan Produser dari Vincenzo Kim Hae-won.

