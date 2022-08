Chen EXO Meriahkan Konser K-Pop We All Are One, Catat Tanggal hingga Line Up

PIKIRAN RAKYAT - Chen EXO dikonfirmasi akan ikut memberikan penampilan pada Let's Love Indonesia - We All Are One K-Pop Concert.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh akun Twitter @redangelkorea sebagai penyelenggara konser tersebut.

“Official LINE UP - EXO CHEN! EXO-L pasti udah siap dong untuk dengar langsung suara CHEN di konser WE ALL ARE ONE? Sampai ketemu, EXO-L,” kata penyelenggara acara bersamaan dengan unggahan poster Chen.

Konser Let's Love Indonesia - We All Are One K-Pop telah dipastikan akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

Dimulai dari 10 - 12 November 2022 yang akan berlangsung selama 180 menit setiap harinya.

Dilansir dari akun resmi, @redangelkorea konser selama tiga hari ini akan digelar di Stadion Madya PPKGBK (Indonesia).

Tak hanya Chen EXO, konser ini akan dimeriahkan oleh berbagai penyanyi lainnya baik yang sudah diumumkan secara official maupun yang masih menunggu kabar lebih lanjut.

Berikut line up yang sudah dikonfirmasi akan memeriahkan Let's Love Indonesia - We All Are One K-Pop.