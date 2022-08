Joji Bakal Rilis Album Baru November Mendatang, Simak 5 Rekomendasi Lagunya yang Tak Boleh Dilewatkan

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Joji sempat memuncaki trending media sosial seluruh dunia saat merilis lagu Glimpse Of Us pada bulan Juni 2022 lalu.

Pasalnya, Glimpse of Us ini merupakan salah satu lagu milik Joji yang menceritakan tentang seorang pria yang belum bisa move on dari masa lalunya.

Penyanyi di bawah naungan label musik 88rising ini kembali mengejutkan penggemar dengan merilis karya terbarunya berjudul YUKON (INTERLUDE) pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Tak cukup sampai di situ, ia mengumumkan akan segera merilis album terbaru, yaitu Smithereens pada 4 November 2022 mendatang.

“YUKON (INTERLUDE) out now. SMITHEREENS album Nov 4th,” kata Joji dalam caption unggahannya.

Hal tersebut mendapat sambutan yang antusias dari penggemarnya, banyak yang tidak sabar untuk mendengarkan album terbaru yang akan dirilisnya nanti.

Bukan tanpa alasan hingga karya terbaru Joji begitu dinantikan pencinta musik karena lagu-lagu yang dibawakannya identik dengan genre trip-hop dan lofi yang memadukan unsur trap, folk, elektronik, dan R n B.

Dengan genre-genre tersebut, Joji sukses memikat masyarakat internasional dengan lagu-yang yang dibawakannya.