We All Are One K-Pop Concert Umumkan Line Up Terbaru: Chen EXO Akan Tampil di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Konser We All are One K-POP Concert akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan November 2022, bertempat di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Acara yang dilangsungkan dalam rangka Global Village Free Hospital Project ini, akan mengundang artis – artis ternama Korea Selatan.

Line up pertama dari konser ini sudah diumumkan yaitu ada CIX, NMIXX, PENTAGON, dan ASTRO akan meramaikan acara We All are One K-POP Concert.

Lalu line up selanjutnya telah diumumkan dimulai dari tanggal 19 Agustus 2022 lalu. Artis selanjutnya yang diungkap adalah SF9.

Lalu pada hari ini Selasa 30 Agustus 2022 akun Instagram official @weallareone_official mengumumkan artis selanjutnya yaitu Chen dari EXO.

Artis yang memiliki nama asli Kim Jongdae ini telah menyelesaikan wajib militernya pada 25 April 2022 lalu.

Setelah menyelesaikan wajib militernya, Chen EXO mulai melanjutkan aktivitasnya kembali sebagai artis solo.

Chen yang merupakan anggota boy grup papan atas Korea Selatan yaitu EXO sudah memulai debutnya sebagai solo artis pada tahun 2019 lalu dengan merilis mini album pertamanya yang berjudul April, and a Flower dengan lagu hitsnya Beautiful Goodbye.