Inspirasi Outfit Nonton Konser BTS ala Selebgram Bianca Kartika, Kemeja Batik hingga Rok Tutu

PIKIRAN RAKYAT – Boyband asal Korea Selatan, BTS, akan segera menggelar konser Yet To Come.

Konser tersebut akan digelar di Busan, Korea Selatan.Yang mengejutkan, konser itu digelar gratis dalam rangka World Expo 2030 Busan Korea Concert.

Konser tersebut akan digelar pada 15 Oktober 2022 mendatang dan menghadirkan sebanyak 100.000 penonton yang merupakan jumlah penonton terbesar untuk satu hari dalam konser BTS.

Selebgram Bianca Kartika yang juga salah satu ARMY, beberapa bulan yang lalu menggunakan outfit terbaiknya saat menonton konser BTS.

Baca Juga: 8 Inspirasi Outfit Kuliah Maupun Hang Out ala Dianty Annisa

Baca Juga: 6 Ide Outfit Bright Vachirawit yang Simpel dan Instagramable

Perempuan asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S2 di Korea Selatan ini memakai outfit dengan tema warna ungu.

Bianca dengan lihai memadukan outfit selama 3 hari berturut-turut. Hingga membuatnya tampil stylish di acara tersebut.

Buat kamu yang ingin menonton konser BTS Oktober mendatang, intip inspirasi outfit dari Bianca Kartika berikut: