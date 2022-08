Beri Kejutan Penggemar, Taylor Swift akan Segera Rilis Album Baru, Catat Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT - Taylor Swift kembali menghebohkan para penggemarnya, Swifties di acara penghargaan bergengsi MTV Video Music Awards 2022.

Pasalnya, penyanyi asal Pennsylvania itu mengumumkan bahwa dirinya akan merilis album baru bertajuk “Midnights”.

Kabarnya Taylor Swift akan merilis album baru pada 21 Oktober 2022.

Kabar gembira ini diumumkan ketika Taylor Swift tengah memberikan pidato di hadapan penonton setelah menerima penghargaan pada kategori Video Tahun Ini (Video of the Year) untuk film pendek bertajuk “All Too Well (10-Minute Version).”

Sesaat setelah Taylor Swift memberikan apresiasi kepada para penggemarnya, ia langsung membuat pernyataan yang menghebohkan para penonton di studio VMAs.

“Saya pikir ini mungkin momen yang menyenangkan untuk memberi tahu kalian bahwa album baru saya akan dirilis pada 21 Oktober.

"Dan saya akan memberi tahu lebih banyak kepada kalian pada tengah malam nanti,” ujar Taylor Swift.

Melalui akun Instagram pribadinya, Taylor Swift juga mengunggah sampul album berwarna putih dengan foto dirinya yang memakai riasan mata berwarna biru.