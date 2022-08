Lirik Lagu There'd Better Be A Mirrorball - Arctic Monkeys, Single Perdana dari Album The Car

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Arctic Monkeys kembali merilis karya terbarunya.

Arctic Monkeys merilis lagu teranyar bertajuk There'd Better Be A Mirrorball pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Lagu ini merupakan bagian dari album The Car, dan menjadi single pertama usai band itu tak mengeluarkan karya selama 4 tahun lamanya.

Senada dengan musiknya, video klip dari laguThere'd Better Be A Mirrorball bernuansa retro, dan disutradarai oleh sang vokalis, Alex Turner.

[Verse 1]

Don't get emotional, that ain't like you

Yesterday's still leaking through the roof, that's nothing new