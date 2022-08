Chen EXO Bakal Ikut Ramaikan Konser We Are All One K-pop di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia untuk para penggemar EXO.

Chen EXO dipastikan akan datang ke Indonesia untuk memeriahkan acara We All Are One K-pop Concert di Jakarta.

Hal tersebut dikonfirmasi akun Instagram @jakartakonser pada Selasa, 30 Agustus 2022.

"Dikonfirmasi. Chen dari @weareone.exo akan kembali ke Jakarta pada 22 November di Madya Stadium untuk WE ARE ALL ONE K-Pop Concert," tulisnya dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Unggahan tersebut sontak disambut antusias para EXO-L, sebutan untuk penggemar EXO.

Mereka tak sabar menantikan kehadiran sang idol ke tanah air.

"See youz, Chen," tulis pemilik akun @agfariera.

"NANGIS," tulis pemilik akun @loeytwentytwo.