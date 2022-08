BTS Akan Gelar Konser Akbar di Busan, Penggemar Kritik Kesiapan Pemerintah Kota

PIKIRAN RAKYAT – Boygrup BTS dijadwalkan akan menggelar konser secara gratis di Busan dalam kegiatan World Expo 2030 Busan Korea Concert.

Konser BTS bertajuk Yet to Come tersebut akan digelar pada 15 Oktober 2022 nanti, dan akan mendatangkan 100.000 penonton.

Jumlah penonton ini merupakan jumlah terbesar untuk waktu satu hari dalam konser BTS di Korea.

Saat diumumkan BTS akan menggelar konser secara gratis, tentu para penggemar sangat menyambut dengan antusias.

Namun, dalam kemegahan konser tersebut terdapat satu detail aneh yang menarik perhatian ARMY, sebutan untuk penggemar BTS.

Nantinya, konser BTS akan diadakan di Busan Port International Passenger Terminal Outdoor Parking Lot, yang dimana tempat tersebut terletak di bagian Busan yang sangat sulit dijangkau.

Padahal, kota Busan memiliki banyak stadium yang mumpuni, salah satunya Stadion Asiad yang dibangun untuk Asian Games 2002 silam.

Meskipun demikian, pemerintah kota Busan tentu memikirkan segala aspek mulai dari penangkal melonjaknya Covid-19 hingga keamanan konser dan berjanji akan memobilisasi kereta kota dan bus sebagai transportasi gratis untuk konser.