Dita Fakhrana Diam-diam Menikah di Singapura, Ini Sosok Suami Barunya

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Dita Fakhrana membagikan kabar bahagia, bahwa ia sudah menikah lagi.

Dita Fakhrana dikabarkan menikah lagi di Singapura dengan pria bernama Rino Yosaki.

Dalam unggahan Instagram miliknya, Dita Fakhrana mengunggah momen pernikahannya dengan pria pilihannya yang ia temui 24 Agustus 2021 lalu.

"August 24, 2021 the first time i met you at golf course and now we gonna sail this world together (24 Agustus 2021 pertama kali aku bertemu denganmu di lapangan golf dan sekarang kita akan mengarungi dunia ini bersama)," kata Dita Fakhrana dalam unggahan Instagram @fakhranaaa.

Suami Dita Fakhrana, Rino Yosaki pun mengunggah potret pernikahan yang sama.

"Take my hand, Take my whole life, too For I can't help falling in love with you @fakhranaaa (Pegang tanganku, Ambil seluruh hidupku, juga Karena aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu@fakhranaaa)," tutur Rino Yosaki dalam unggahan Instagram @rinoyosaki.

Unggahan Dita Fakhrana itu kemudian dibanjiri komentar dari para sahabat selebriti.

"Ingettt banget ya ta congratss sayangg, mainnya bareng@paullatumahinajg akhirnya sampai pelaminan," kata @ginaadityya.