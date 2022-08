Lirik Lagu Thank You 4 Lovin’ Me - Paul Partohap, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Lagu penyanyi kondang Paul Partohap viral di TikTok hingga bikin netizen iri kepada kekasihnya, Gita Savitri.

Lagu berjudul Thank You 4 Lovin’ Me dibuat Paul Partohap untuk sang kekasih, Gita Savitri. Lagu ini menceritakan kisah cinta yang tulus.

Thank You 4 Lovin’ Me merupakan lagu sarat makna, menggunakan bahasa ringan yang mudah dimengerti pendengarnya.

Berikut lirik lagu Thank You 4 Lovin’ Me dan terjemahan bahasa Indonesia

VERSE:

Wish you could always tell me

(Berharap kamu selalu bisa memberitahuku)

How to make you happy

(Bagaimana cara membuatmu bahagia?)