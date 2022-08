Wow! Song Hye Kyo dan Han So Hee Dipertemukan Satu Proyek Serial Drama, Benarkah?

PIKIRAN RAKYAT- Dua Aktris yang berasal dari Korea Selatan, Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan akan bintangi drama yang berjudul “The Price Of Confession.”

Kabar tersebut menjadi trending di twitter maupun platform lainnya. Para penggemar serial drama korea maupun penggemar dari kedua aktris tersebut tidak sabar untuk menunggu drama ini rilis.

Perwakilan dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment menanggapi laporan kabar tersebut, Han So Hee telah menerima tawaran untuk membintangi ‘The Price of Confession.’

Agensi Song Hye Kyo, UAA juga menanggapi hal tersebut bahwa Song Hye Kyo masih mempertimbangkan tawaran pada drama ‘The Price of Confession.’

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Positif Covid-19: Langsung Melakukan...

Drama yang akan dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Han So Hee menceritakan tentang dua Wanita yang terhubung satu sama lain karena kasus pembunuhan.

Dikutip melalui soompi.com, Song Hye Kyo dikabarkan akan berperan sebagai guru seni bernama Ahn Yoon Soo. Peran tersebut berceritakan tentang guru seni yang memimpikan kebahagiaan kecil dalam hidup, tetapi dia terkena insiden yang tak terduga, yang menyebabkan perubahan total di hidupnya. Dan Ah Yoon Soo tidak menyerah dan mempertahankan kehidupanya dengan tekad yang kuat.

Han So Hee berperan sebagai Mo-eun, seorang Wanita misterius tetapi identitasnya tidak diketahui. Mo-eun adalah Wanita yang ditakuti oleh semua orang karena kecenderungannya yang antisosial, namun ketika ia berjumpa Ahn Yoon Soo (Song Hye Kyo) dunia baru benar-benar menghampiri kehidupan keduanya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Hadiri Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J

Proyek ini merupakan pertemuan pertama kalinya Song Hye Kyo dan Han So Hee dalam satu proyek atau drama yang sama. Drama ini akan dipimpin oleh Sutradara Lee Eung Bok tak lain sutradara pada drama Descendants of the Sun, Jirisan, Sweet Home, dan Mr.Sunshine, serta drama tersebut akan ditulis oleh Kwon Jong Kwan penulis dari Sad Movie, dan Proof of Innocence.