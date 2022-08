Jelang Konser BTS Bulan Oktober 2022, Harga Hotel hingga Akomodasi Mulai Meroket

PIKIRAN RAKYAT – Hotel dan beragam akomodasi lainnya di Busan mendapat kecaman karena membatalkan reservasi sebelumnya dan meningkatkan biaya sebesar 10 kali lipat bertepatan dengan konser BTS.

Bintang K-pop BTS akan mengadakan konser besar-besaran di Busan, Korea Selatan pada 15 Oktober 2022 untuk mendukung kota pelabuhan selatan menjadi tuan rumah World Expo pada tahun 2030.

Agensi grup Big Hit Music mengumumkan pada hari Rabu bahwa konser "BTS Yet to Come in Busan" akan berlangsung di tempat konser khusus yang akan didirikan di timur laut Gijang County.

Ini akan menjadi konser pertama dengan ketujuh anggota sejak grup mengadakan konser Seoul pada Maret dan menyatakan penghentian kegiatan grup pada bulan Juni.

Perkiraan minimum 110.000 orang akan mengunjungi kota untuk menyaksikan.

Tempat konser yang disediakan pun mampu menampung 100.000 orang secara gratis sambil juga disiarkan langsung melalui layar raksasa di tempat parkir luar ruangan terminal internasional Busan Port, untuk 10.000 penonton lainnya.

Panggung konser BTS akan didirikan di tanah kosong di mana pabrik kaca sebelumnya berada, yang berjarak 38 kilometer dari bandara Gimhae, 38 kilometer dari Stasiun Busan dan 51 kilometer dari Stasiun Ulsan, di mana kereta KTX tersedia.

