BLACKPINK, BTS dan SEVENTEEN Sukses Bawa Penghargaan dari VMAs, Ini Kategorinya

PIKIRAN RAKYAT – BLACKPINK, BTS, dan SEVENTEEN berhasil membawa pulang penghargaan dari MTV Video Music Awards (VMAs) tahun 2022.

MTV Video Music Awards (VMAs) merupakan ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika Serikat (AS).

BLACKPINK, yang merupakan girlband K-pop pertama yang mengantongi piala di VMA pada tahun 2020, kali ini meraih dua penghargaan.

"BLACKPINK the Virtual" diadakan pada bulan Juli lalu menerima penghargaan Best Metaverse Performance untuk konser in-game-nya di PUBG Mobile, setelah bersaing dengan BTS, Ariana Grande dan Justin Bieber.

Baca Juga: Pengakuan Sopir Rental Antar Pesugihan, Lihat Makhluk Gaib di Ruang Tamu sang Pedagang Grosir yang Laris Manis

Lisa BLACKPINK meraih penghargaan K-Pop Terbaik untuk album solo debutnya, "LALISA," yang tayang pada September lalu.

Digawangi oleh lagu utama senama, "LALISA" telah diakui karena menggabungkan budaya K-pop dan Negeri Gajah Putih, Thailand.

Sebelumnya, pada tahun 2020, BLACKPINK memenangkan penghargaan Song of Summer dengan lagu populer mereka yang berjudul "How You Like That”.

Baca Juga: Manusia Lubang Ditemukan Tewas di Hutan Amazon, Diperkirakan Sudah Berumur 60 Tahun