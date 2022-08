DAY6 Trending di Twitter, Ini Dia 7 Lagu Legendaris Mereka yang Jadi Tembang Patah Hati Sejuta Umat

PIKIRAN RAKYAT – Lama hiatus karena anggotanya sedang menjalankan wajib militer, band DAY6 kembali trending di Twitter pada Senin, 29 Agustus 2022.

DAY6 merupakan band Korea Selatan yang berada di bawah naungan JYP Entertainment.

Terungkap acara militer Young K dan Dowoon, serta meet and greet Sungjin menjadi sorotan.

Menilik ke belakang, DAY6 terkenal dengan lagu-lagunya yang easy listening dan liriknya yang penuh makna.

Tak jarang lagu mereka dikenal banyak orang bahkan di luar kalangan My Day (sebutan fans DAY6).

Berikut 7 lagu legendaris DAY6 yang disebut-sebut lagu sejuta umat.

1. You Were Beautiful

Lagu ‘You Were Beautiful’ menjadi lagu sejuta umat lantaran nyaris semua pencinta musik mengetahuinya.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang belum move on dari mantan kekasihnya. Ia kembali mengingat setiap momen yang dihabiskan bersama mantannya.