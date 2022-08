Feel Koplo dan The Walters Berhasil Bergoyang bersama dengan Lagu Iconic-nya “I love you So”

PIKIRAN RAKYAT – Feel Koplo merupakan grup musik duo asal Bandung yang bergenre pop elektronik dangdut, yang beranggotakan Tendi Ahmad dan Maulfi Ichsan.

Awal mula feel koplo terbentuk ialah karena kecintaan Tendi dan Ichsan yang suka meremix beberapa lagu menjadi dangdut.

Belum lama ini feel koplo bersama The Walters tampil pada gelaran The Sounds Project Vol.5, Eco Park Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 27 Agustus 2022.

Feel koplo yang akhirnya bisa manggung bersama dengan penyanyi aslinya, setelah berkali-kali manggung membawakan lagu milik The Walters.

Baca Juga: Pengakuan Sopir Rental Antar Pesugihan, Lihat Makhluk Gaib di Ruang Tamu sang Pedagang Grosir yang Laris Manis

Dalam akun Instagram Feel Koplo, terlihat mereka mengunggah kebersamaannya saat di atas panggung.

Selain itu, unggahan berupa video dalam akun Instagram feel koplo, lima personil The Walters itu ikut bergoyang dan ikut bernyanyi lagu mereka yang berjudul I Love You So yang sudah diremix.

Lagu I Love You So ini merupakan salah satu lagu yang sering dibawakan oleh feel koplo dalam setiap manggungnya. Lagu ini juga menjadi lagu favorit penonton konser, terlihat dari antusias penonton dalam setiap konser feel koplo yang membawakan lagu I Love You So.

Dalam gelaran The Sounds Project Vol.5, Eco Park Ancol, Jakarta Utara, kemarin penonton yang dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba lima personil The Walters ini banyak berkomentar pada akun Instagram Feel Koplo yang mengharapkan mereka bisa datang dan konser di Indonesia lagi.