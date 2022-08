Jadwal Konser Westlife di Indonesia, Mulai 24 September 2022

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asal Irlandia, Westlife, akan mengadakan konser di Indonesia.

Tiket sudah mulai sejak 3 Juli 2022, melalui situs resmi Westlife dan salah satu platform jual-beli tiket.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour: All The Hits dijadwalkan akan digelar di tiga kota besar di Indonesia.

Pertama, konser Westlife yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 24 September 2022.

Kedua, konser Westlife di Jatim International Expo, Surabaya pada 25 September 2022.

Ketiga, konser Westlife di Candi Prambanan, Yogyakarta, pada 2 Oktober 2022.

Konser ini akan menjadi momen berharga sekaligus menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar Westlife di Indonesia.

Westlife akan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti 'If I Let You Go', 'Swear It Again, dan 'I Have a Dream'.